Crown Point Energy asume la operación del yacimiento El Tordillo

La empresa Crown Point Energy SA tomó el control del área convencional El Tordillo, en Chubut, tras el traspaso de la operación que estaba a cargo de Tecpetrol. La compañía también adquirió las áreas La Tapera y Puesto Quiroga, en el marco de un acuerdo que incluye compromisos de inversión exigidos por la Provincia y que aseguran la continuidad laboral de más de 450 familias vinculadas a la actividad.

El anuncio se realizó en una reunión en la Casa del Chubut con la participación de autoridades provinciales, representantes de la compañía, de Petrominera y del Sindicato de Petroleros. El gobernador Ignacio Torres destacó que la operación garantiza la estabilidad del empleo en un sector clave para la economía chubutense, mientras que las partes coincidieron en señalar que el acuerdo permitirá sostener la producción y ampliar la actividad en los próximos meses.

Como parte de los compromisos asumidos, Crown Point Energy prevé ejecutar 28 workovers y avanzar con nuevas perforaciones en el corto plazo. La compañía reactivará un equipo de workover y, posteriormente, un perforador, lo que permitirá incrementar la producción del yacimiento. La operación consolida la participación mayoritaria de Crown Point en El Tordillo, junto con las participaciones minoritarias de Pampa Energía e YPF.