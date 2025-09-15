Con organización de «Arqueros del Golfo», Puerto Madryn recibirá un Torneo de Arquería el próximo fin de semana

Durante el próximo fin de semana, los dias sábado 20 y domingo 21 de septiembre, se realizará un Torneo de Arquería, organizado por el Club «Arqueros del Golfo».

El Club «Arqueros del Golfo», se alista para recibir el próximo fin de semana, durnate los días 20 y 21 de septiembre, un importante Torneo de Arquería en la ciudad de Puerto Madryn.

Dias pasados, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, Andrés Calabró, se reunió con referentes del club de arquería “Arqueros del Golfo” con motivo del evento que tendrá lugar en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, donde la institución deportiva desarrolla sus actividades.

Durante el encuentro se destacó el crecimiento de la disciplina en la región y la importancia de seguir acompañando el desarrollo de los deportistas. Estuvieron presentes por el club, Néstor Olobardi, Facundo Rico y Martín Cardozo, estos dos últimos integrantes del seleccionado nacional de tiro con arco en la modalidad de campo.

Además, en la reunión se dialogó sobre la posibilidad de presentar a Puerto Madryn como candidata para ser sede de eventos nacionales de arquería en 2026.

