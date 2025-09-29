Con gol del chubutense Subiabre, Argentina le ganó a Cuba en el inicio del Mundial Sub20

La Selección Argentina Sub 20 debutó con una victoria en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile y fue con una victoria por 3-1 ante Cuba.

El chubutense Ian Subiabre, anotó uno de los goles de la jornada para el triunfo de los dirigidos por Diego Placente.

Comienzo exitoso para la Sub20 con sus primeros tres puntos en el Mundial

El 1-0 para Argentina llegó a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Sarco definió en dos tiempos luego de un muy buen buscapié de Maher Carrizo.

Luego las cosas se complicaron y mucho para los dirigidos por Diego Placente, ya que el árbitro expulsó injustamente al defensor argentino Santiago Fernández luego de una contra de Cuba.

Pese a tener un jugador menos, la Selección argentina pudo estirar la ventaja a los 41 minutos del primer tiempo, nuevamente a través de Sarco, quien conectó un muy buen cabezazo tras un centro milimétrico del lateral Dylan Gorosito.

Sin embargo, la alegría duró poco para el combinado “Albiceleste”, ya que el lateral cubano Pérez se aprovechó de una desatención defensiva en un córner y descontó en la última jugada antes de irse al descanso.

En el complemento, la Selección Sub 20 pudo acomodarse mucho más en defensa, cuidó muy bien la ventaja de un gol y anuló totalmente a los delanteros cubanos, que prácticamente no tuvieron más situaciones claras.

El encargado de liquidar el encuentro fue Subiabre, que a los 90 minutos se encontró con un rebote en el área y anotó un golazo con un potente remate al primer palo, inatajable para el arquero cubano.

Líder del Grupo D

Este resultado le permite a la Selección Argentina compartir la primera posición del Grupo D con Italia, que más temprano le había ganado 1-0 a Australia.

En la 2° Fecha

La próxima presentación de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 será este miércoles 1° de octubre, cuando se enfrente con Australia a partir de las 20 horas.