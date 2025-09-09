Con Alfonso Uzcudún como ganador, se jugó el Torneo de Ajedrez 160° Aniversario de Rawson

Durante el pasado fin de semana, se disputó bajo la organización del Círculo de Ajedrez de Rawson, el Torneo 160° Aniversario de la capital provincial, certamen del que fueron parte ajedrecistas locales y de la zona valletana.

Como ganador del evento, se coronó el joven jugador del Club Capablanca de Trelew, Alfonso Uzcudún.

Un trelewense ganó en Rawson

La joven promesa del club Capablanca de Trelew, Alfonso Uzcudun, de tan solo 11 años de edad, resultó victorioso en el Torneo Abierto de ajedrez que realizó el Circulo de Ajedrez de Rawson, en adhesión al 160 aniversario de la ciudad capital de Chubut.

Del certamen, fueron parte un total de 14 ajedrecistas, 7 del club Capablanca de Trelew (de estos Loskin jugó solo las 3 primeras rondas), 6 del Circulo de Ajedrez Rawson y uno de la ciudad de Puerto Madryn.

Con el primer puesto conseguido por Uzcudún, completaron el podio Pablo Nock y Ramiro Laurin, también del club Capablanca.