Cómo impactará el cambio de abastecimiento de energía a partir de noviembre

La Secretaría de Energía dio a conocer los lineamientos para la normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y su adaptación progresiva, que entrarán en vigencia el primero de noviembre de 2025.

Según un documento público de 28 páginas publicado el 20 de agosto pasado y que reveló Energy Report, el esquema busca modernizar el funcionamiento del sistema eléctrico argentino, acercándolo a un modelo de precios más transparente y competitivo, con señales claras tanto para la oferta como para la demanda.

El plan se apoya en cuatro ejes principales:

*Señales de precios claras para la demanda, de modo que los usuarios perciban costos más reales de la energía.

*Un sistema de remuneración de la oferta basado en costos marginales, es decir, en el costo de producir la última unidad de energía que entra al sistema.

*Mayor libertad de contratación en el Mercado a Término (MAT), permitiendo que generadores y grandes consumidores negocien directamente sus contratos.

*Autogestión del combustible para generadores térmicos, que deberán hacerse cargo de su aprovisionamiento, recuperando luego los costos en el Mercado Spot o en contratos en el MAT.

Qué cambia para los usuarios residencial y comerciales

El nuevo esquema introduce la figura de la Demanda Estacionalizada Prioritaria, que corresponde a residenciales y pequeños comercios, aunque estos usuarios no percibirá grandes cambios, más allá de los incrementos mensuales en línea con la inflación minorista y estacionales de la energía. Estas categorías seguirán accediendo a un Precio Estacional (PE) fijado por la Secretaría de Energía, y serán abastecidas con la llamada Generación Asignada, que incluye:

*Energía de contratos vigentes (renovables y térmicos).

*Hidroeléctrica y nuclear.

*Centrales térmicas gestionadas por ENARSA hasta su privatización.

*Importaciones.

La prioridad de uso de esta generación será, primero, para la demanda residencial; en segundo lugar, para comercios. Si no alcanza, las distribuidoras deberán comprar en el Spot o en el MAT.

Nuevas reglas para distribuidoras e industrias

A partir de noviembre las distribuidoras tendrán la obligación de cubrir al menos el 75% de su demanda estacionalizada a mediano plazo mediante contratos en el MAT, para garantizar previsibilidad en el abastecimiento.

Hasta ahora, una distribuidora tenía un rol central en el respaldo de su demanda, pero con las nuevas reglas el panorama cambia: solo los contratos en el Mercado a Término (MAT) ofrecerán garantía firme de suministro.

Según la nueva normativa, el distribuidor podrá contratar energía y potencia en representación de los GUDI, pero esa decisión será optativa. Esto significa que, en momentos críticos de demanda, el abastecimiento podría quedar comprometido si no se cuenta con un contrato propio.

En tanto, las industrias grandes dentro de las distribuidoras (GUDI) dejarán de estar bajo el paraguas de las distribuidoras y deberán contratar directamente con generadores, ya sea en el Spot o en el MAT.

En paralelo, según un análisis de la consultora Alpes Energy, también se redefine el esquema de precios. Los GUDI seguirán recibiendo el costo equivalente al de un Gran Usuario del MEM (GU MEM), pero ahora con una mayor exposición a la dinámica del mercado. «Una parte creciente de esos costos estará determinada por el Costo Marginal Horario, lo que introduce más volatilidad e incertidumbre que en el esquema actual», indicaron.

Habrá precios estacionales diferenciados

Se crearán tres tipos de Precios Estacionales (PEST), que reflejarán costos y perfiles horarios (pico, valle y resto):

*PESTR (Residencial): con costos totales de la Generación Asignada.

*PESTNR (No Residencial): se cubrirá con lo que sobre luego de abastecer a los residenciales; los faltantes se tomarán del Spot.

*PESTGUDI (Grandes Usuarios): que podrán optar por abastecerse directamente en el MEM, a través de la distribuidora como agregadora, o mantener el esquema actual sin garantías de respaldo.

Como contracara de estas mayores exigencias, surge también una nueva oportunidad: los GUDI podrán convertirse en GU MEM y participar de manera directa en el mercado, contratando su energía en el MAT. Este paso, además, es reversible: luego de un año dentro del MEM, el usuario podrá solicitar volver a su condición original de GUDI.

Cargos de transporte y servicios

Los costos de transporte y servicios de reservas de corto plazo se asignarán proporcionalmente a cada agente, según su consumo mensual, sin importar cómo haya contratado su energía en el MAT.

(Fuente: Energy Report)