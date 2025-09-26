NETFLIX - PEAKY BLINDERS

Cómo es “La casa Guinness”, la nueva serie de Netflix de los creadores de «Peaky Blinders»


«La casa Guinness» es una serie de drama histórico de Netflix, creada por Steven Knight, el mismo responsable de la exitosa «Peaky Blinders».
Estrenada en la plataforma este jueves 25 de septiembre, la trama, ambientada en la Irlanda del siglo XIX, se centra en la poderosa dinastía Guinness y las consecuencias de la muerte de su patriarca, Benjamin Guinness, en 1868.

Cómo es “La casa Guinness”
Sinopsis de “La casa Guinness”:
La serie explora las tensiones, los secretos y las luchas por el poder entre los cuatro hijos de Guinness, que heredan el destino de la legendaria cervecería. El drama familiar se mezcla con temas de ambición, lealtad y traición, en un contexto de cambio político y económico en Dublín y Nueva York.
La historia también explora la relación entre la familia y la clase obrera, representada por los trabajadores de la fábrica.

Quiénes actúan en «La casa Guinness»:
El reparto principal incluye a:

– Anthony Boyle como Arthur Guinness.
– Louis Partridge como Edward Guinness.
– Emily Fairn como Anne Guinness.
– Fionn O’Shea como Benjamin Guinness.
– James Norton como Sean Rafferty.
– Jack Gleeson como Byron Hedges.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: elecciones 2025, Javier Milei

Los desafíos de Milei de cara a octubre

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, diputados

Dilaciones en el Caso Libra
Etiquetas: Luis Caputo, miguel pichetto

Pichetto cargó contra Caputo
Etiquetas: diputados, interpelación, karina milei

Karina Milei deberá dar explicaciones

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Chaco, chatarra espacial, objetivo cilindrico metálico, objeto extraño, REDES SOCIALES, spacex

Sorpresivo hallazgo en Chaco: encontraron un objeto sospechoso en un campo e investigan su origen
Etiquetas: argentina, España, gobierno, Madrid, ROSARIO

El Gobierno autoriza a una nueva línea aérea a realizar vuelos entre Argentina y España
Etiquetas: abuso sexual, daman anibal maudet, morón, recompensa

Ofrecen una recompensa para capturar a Damián Aníbal Maudet, acusado de abuso sexual de un menor