Chubut asegura vacantes escolares para el ciclo lectivo 2026 con un sistema de inscripción digital

El Gobierno del Chubut anunció que todos los niños y niñas de la provincia tendrán su vacante garantizada para el ciclo lectivo 2026, mediante un proceso de inscripción más ágil y accesible. La gestión se podrá realizar del 15 al 30 de septiembre, a partir de las 00:00 horas del día 15, de manera rápida y segura a través de DINO, la plataforma digital de trámites de la provincia.

En esta primera etapa, el procedimiento de solicitud corresponde únicamente a las salas de 3, 4 y 5 años de Nivel Inicial, así como al primer grado de Nivel Primario. Al momento de completar la inscripción, las familias tendrán la posibilidad de seleccionar la escuela y el turno de preferencia, informar si el estudiante ya cuenta con hermanos en la institución e indicar, en caso de corresponder, si requiere apoyo educativo.

Para avanzar con la inscripción será necesario contar con la documentación básica: el Documento Nacional de Identidad del niño, niña o adolescente y del adulto responsable, la partida de nacimiento, la constancia de CUIL y, en caso de corresponder, el certificado de discapacidad.

Desde el Ministerio de Educación provincial destacaron que la utilización de la plataforma DINO permitirá llevar adelante un proceso rápido, disponible las 24 horas, con mayor transparencia y la posibilidad de realizar un seguimiento de la solicitud. Además, remarcaron que la modalidad digital evita traslados y largas filas en las escuelas, a la vez que facilita la gestión administrativa tanto para las familias como para las instituciones educativas.

De esta manera, el Gobierno del Chubut avanza en la modernización de los trámites escolares, garantizando un acceso más equitativo, eficiente y transparente al sistema educativo provincial.

Las familias que tengan dudas o requieran asistencia podrán comunicarse con el equipo de DINO a través de WhatsApp al 280 460-3466.