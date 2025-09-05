Aseguran que Martín Garabal tuvo un polémico comportamiento en un local de hamburguesas



Aseguran que Martín Garabal, actor y conductor de Luzu, habría sido protagonista de un incómodo momento en un reconocido restaurante de hamburguesas. Pochi de Gossipeame contó en Puro Show que el influencer pidió no hacer fila en un lugar y pasar por delante de los que estaban esperando.

“El otro día, un actor que ahora es muy famoso, está en el streaming, está en las mejores series…. Estaba con su paragüitas abajo de la lluvia esperando. Tiene novia. Yo no sabía que tenía novia”, comenzó contando en enigmatico.

“El local de comida norteamericana ahora se hizo muy viral y todo el mundo está yendo. Estaba con su paragüitas y se cansó de esperar ahí al toque. Ponele que esperó unos 15 minutos”, explicó sobre la polémica situación.

Según contó la panelista, el actor se acercó a la puerta para pedir pasar por delante de los que estaban haciendo fila: “Fue a ‘chapear’ para decir ‘che, sentame, mirá quién soy’”.

Su acción generó la indignación de los presentes: “La gente odiada con Martín Garabal. Estaba todo el mundo re caliente con el pibe, al punto de que cuando se fue medio como que se lo dijeron”.

Y aconsejó: “La próxima vez, mínimamente llamá antes de ir al lugar. No lo hagas cuando están todos esperando como cualquier hijo de vecino. El fue a quejarse de que estaba esperando. Si vos lo convocás al restaurante, lo primero que hace el famoso es entrar y ya tiene la mesa reservada”.