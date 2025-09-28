Argentina inicia el Mundial Sub20 de futbol frente a Cuba con Ian Subiabre como inicial

La Selección Argentina Sub20 de fútbol masculino, con el delantero chubutense Ian Subiabre integrando el plantel, debutará este domingo en la tarde noche en el Mundial de la categoría, jugando frente a Cuba.

Los dirigidos por Diego Placente, se medirán ante los cubanos desde las 20 horas de nuestro pais, en la cita que tiene lugar en el vecino pais de Chile.

Placente junto a sus dirigidos, v por la gloria en el Mundial

El duelo entre Argentina y Cuba, por la Fecha 1 de la Zona D del Mundial Sub20 de futbol, comenzará desde las 20 horas de nuestro país, en un cotejo a disputarse en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

El partido, se podrá ver a través de Telefe y DSports, con el el malayo Nazmi Nasaruddin como juez principal.

Argentina, dirigida por Diego Placente, consiguió la clasificación al Mundial gracias a la gran participación en el Sudamericano Sub 20, en el que terminaron en la segunda posición y protagonizaron momentos muy destacados como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfazo 4-3 sobre Uruguay.

Como integrante del plantel de la Selección Argentina Sub20, está el futbolista chubutense Ian Subiabre: el delantero hoy en día jugador de River Plate, ex CAI de Comodoro Rivadavia, es una de las piezas importantes del conjunto dirigido por Placente, perfilándose como titular entre los once elegidos para el debut de este domingo.

Argentina sabe de ganar Mundiales Sub20

La “Albiceleste” buscará volver a ser protagonista en esta competición, donde es la máxima ganadora con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), aunque en las últimas ediciones no logró ser competitiva y solo se pueden destacar los cuartos de final alcanzados en 2011 y los octavos en 2019 y 2023.

Más juegos por el Mundial

Esta tarde de domingo, se llevarán a cabo otros dos partidos, ya que a las 17 Marruecos se enfrentará con España, mientras que a las 20 Brasil tendrá un interesante cruce con México a las 20. Ambos partidos corresponden a la primera fecha del Grupo C.

En tanto, por el Grupo D también, jugarán hoy Italia y Australia, que se enfrentarán esta tarde a las 17.