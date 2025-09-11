ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de productos de ventilación que fueron robados



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de productos de ventilación de la marca ResMed que fueron robados de un depósito.

A través de la Disposición 6696/2025, publicada en el Boletín Oficial y en sistema de alertas de la ANMAT, se dispuso la prohibición del uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de diversos productos que tenía la firma Air Liquide Argentina Sociedad Anónima.

Se destaca que los productos bajo alerta son: Ventilador ResMed Stellar 150 con modo IVAPS N° serie 22181503526; Ventilador ResMed Stellar 150 con modo IVAPS N° serie 22191319007; Humidificador H4I marca Resmed para Ventilador Stellar Cod. 24927 N° serie 20091277332; Respirador ResMed Astral 150 Cod. 27003 N° serie 22171305344; Respirador ResMed Astral 150 Cod. 27003 N° serie 22201406352; Respirador ResMed Astral 150 Cod. 27003 N° serie 22221198095; Respirador ResMed Astral 150 Cod. 27003 N° serie 22232828347.

“El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud comunicó que la firma Air Liquide Argentina Sociedad Anónima, denunció ante esta Administración Nacional que de uno de sus depósitos de guardado se sustrajeron los productos médicos mencionados”, destaca el comunicado.

En el mismo explican que los productos, incluidos en el registro PM 1084-94, se encuentran indicados para “proporcionar ventilación a pacientes adultos y pediátricos que poseen un peso superior a los 13kg, respiran espontáneamente, padecen insuficiencia respiratoria, con o sin apnea obstructiva del sueño”, siendo su clase de riesgo II; los productos incluidos en el registro PM 1084-116 se encuentran Indicados para “proporcionar soporte ventilatorio continuado o intermitente para pacientes que pesen más de 5 kg que requieran ventilación mecánica”, siendo su clase de riesgo III.

Ante la denuncia del robo de los ventiladores, se determinó sacarlos de circulación para así constatar la seguridad y el control de los productos.