Alcaraz y Djokovic, los candidatos en Cuartos de Final del US Open

Los cuartos de final del US Open de tenis, se disputarán desde este martes, con la posibilidad de que se confirme un nuevo cruce entre el español Carlos Alcaraz, 2° del mundo y el serbio Novak Djokovic , el 7°, en las semifinales.

En el primer turno de la jornada, Alcaraz tendrá un peligroso cruce con el checo Jiri Lehecka; en tanto que el Djokovic jugará frente al local Taylor Fritz.

Con objetivo de Semifinales

El español Carlos Alcaraz, de solo 22 años va en busca de su sexto título de Grand Slam y el segundo en el US Open, donde levantó el trofeo en 2022.

En su camino hasta los cuartos de final, Alcaraz demostró un nivel altísimo, sin perder sets en el camino, mientras que Lehecka se vio beneficiado por los candidatos que quedaron eliminados en su lado del cuadro y aprovechó la oportunidad.

El encuentro entre Alcaraz y Lehecka está programado para las 13:40 (hora de Argentina).

Más tarde, a las 21:10, será el plato fuerte de la jornada, ya que Djokovic tendrá un durísimo enfrentamiento con el local Fritz.

Djokovic, el más ganador en la historia del tenis, quiere conquistar su vigésimo quinto título de Grand Slam, aunque en los dos últimos años no le pudo oponer pelea a Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, quienes se repartieron los últimos siete de estos torneos.

Del otro lado estará Fritz, quien tiene la pesadísima mochila de cortar con la sequía de 22 años sin estadounidenses ganando este Grand Slam. El último en conseguirlo fue Andy Roddick, en el 2003.