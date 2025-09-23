MASCOTAS - MURCIELAGOS - PREVENCIÓN - PUERTO MADRYN - VACUNAS

Advierten sobre la presencia de murciélagos en domicilios de Puerto Madryn

La Dirección de Veterinaria y Zoonosis de Puerto Madryn lanzó una advertencia para los vecinos ante la detección de murciélagos en distintos domicilios de la ciudad. Marianela Barbot, médica veterinaria y directora del área, indicó que los animales suelen aparecer en techos elevados de edificios, casas y otros espacios urbanos.

“Cuando estos murciélagos se acercan a los domicilios, muchas veces están enfermos o portando algún virus. Por eso es fundamental la prevención y la atención inmediata de nuestros inspectores”, explicó Barbot.

En caso de contacto con estos animales, la profesional aclaró que es obligatorio verificar si la vacunación antirrábica del animal está al día. Si no lo está, por ley nacional, el animal debe ser retirado, no para generar alarma, sino para garantizar la seguridad de las personas y la responsabilidad de los tutores.

La directora de Veterinaria y Zoonosis también aclaró que no se recomienda fumigar ni aplicar métodos caseros para controlar la presencia de murciélagos, sino que el procedimiento debe ser realizado por los inspectores o empresas especializadas en control de plagas. “No hay soluciones inmediatas, es una cuestión de convivencia y prevención”, señaló.

Por último, Barbot recordó la importancia de mantener la vacunación antirrábica de los animales domésticos al día y reforzó la recomendación de resguardar a las mascotas durante los días de calor, con agua fresca, sombra y alimentación adecuada.

