«A mi hijo lo mató su papá»: el duro descargo de la mamá del bebé que murió en un vuelco



La ciudad permanece conmocionada tras la muerte de un bebé de 1 año y 4 meses, ocurrida en la madrugada del domingo luego de que la camioneta en la que viajaba con su padre volcara en la rotonda de la avenida del Trabajo y Juan XXIII.

El conductor, de 23 años, dio positivo en el test de alcoholemia con valores entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó detenido bajo la carátula de homicidio culposo.

El descargo de la mamá

La madre del niño, Bianca Vargas, expresó su dolor en redes sociales con un mensaje desgarrador en el que se despide de su hijo y acusa directamente al progenitor:

“Me toca despedirte hijito, eras tan solo un bebé de 1 año y cuatro meses… Nos arrebataron el tiempo hijo. (…) Mi hijo no fue herido en un choque, ni por una enfermedad: ¡a mi hijo lo mató su papá!”.

El posteo rápidamente se viralizó con el pedido de #JusticiaporElías, nombre con el que identificó a su pequeño.

La investigación judicial

El fiscal Mauricio Baigorria dispuso la detención del joven, quien permanece en la Comisaría Segunda de Puerto Madryn mientras avanza la investigación.

En la mañana de éste lunes se dio a conocer que el padre quedó imputado por homicidio culposo agravado.

Conmoción en Madryn

El caso generó fuerte indignación en la comunidad. Vecinos, familiares y organizaciones se solidarizaron con Bianca y exigieron justicia por el pequeño, al tiempo que remarcaron la necesidad de sanciones ejemplares en hechos de conducción bajo los efectos del alcohol.