Zaira Nara: «No puedo controlar a mi hermana»
Zaira Nara se refirió a los escándalos que protagoniza su hermana en el marco de su separación con Mauro Icardi, aunque intentó diferenciarse de Wanda: «Yo no me involucro públicamente con este tipo de temas. No está en mí dar un móvil hablando de Wanda ni de ninguno de sus asuntos privados».
«Somos muy unidas. La aconsejo en todo lo que ella me pide consejo. Después, el día a día, las reacciones, no las puedo controlar. Cada uno sabe lo que siente y hay momentos que, por más que uno pida consejos, sabe lo que le pasa adentro. No puedo cuidarla mucho más de lo que hago. Pero hablamos 24/7, conteniéndonos como hermanas», aclaró Zaira.
“Entiendo que cada movimiento de mi hermana es noticia. Me pasa a mí y con cualquier tema y a uno le termina generando eso. Entiendo a los medios, trabajé en los medios toda mi vida. Pero yo también soy persona y sé hasta dónde es mi límite y cuándo decir: ‘Hasta acá sí o no’”, agregó.
«Cada una se maneja como le gusta y como puede. Dada las circunstancias hay veces que te pasa algo y de repente estás enojada y decís lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera de las dos. Esto no es consensuado, es una actitud que yo tomo frente a algo que está tan expuesto. Ojalá que algún día se termine por el bien de los chicos que están involucrados en todo esto”, opinó Zaira.
La modelo remarcó que a ella no le gusta mostrar tanto su intimidad y desmintió haber tenido un romance con Nicolás Furtado: “Aprendí a resguardarme lo más posible. Nada que ver la verdad. Entiendo que estoy soltera, justo estábamos con Caro (por Pampita) en una fiesta de las que siempre te piden fotos y nos hacemos fotos. Me parece que si hubiera algo para esconder no me hubiera hecho fotos”.
Sobre Facundo Pieres, aclaró: “No corté todo tipo de vínculo, seguimos teniendo excelente comunicación. Pero estoy sola. Quiero muchísimo a su familia. La verdad generé un vínculo muy lindo con toda su familia. No es tan fácil olvidarse de alguien cuando hubo tanto cariño».