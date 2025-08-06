Ya salió la segunda temporada de Merlina en Netflix



«Merlina» (Wednesday), la exitosa serie de Netflix que sigue a la icónica hija mayor de la Familia Addams, interpretada por Jenna Ortega, estrena su esperada segunda temporada.

La producción promete sumergirnos nuevamente en el peculiar universo de la Academia Nunca Más, donde Merlina Addams desentraña misterios sobrenaturales con su singular estilo.

Esta comedia de misterio juvenil, que cautivó a la audiencia con su atmósfera gótica y el ingenio de su protagonista, profundizará en las aventuras de Merlina durante sus años estudiantiles. La segunda entrega, que ya se anticipa con un enfoque más oscuro y la incorporación de nuevos rostros al elenco, busca mantener el magnetismo del personaje y explorar aún más sus complejidades.

A qué hora se estrena la segunda temporada de “Merlina”

La segunda temporada de la serie se lanzará en dos partes. La primera llega este miércoles 6 de agosto y se espera que se encuentre disponible en la plataforma desde las 4 de la madrugada.

Cronograma de estreno de “Merlina”:

Parte 1: Se estrenará el 6 de agosto de 2025 y estará compuesta por los primeros episodios de la temporada.

Parte 2: Llegará un mes después, el 3 de septiembre de 2025, completando el arco argumental de esta segunda entrega.

De qué trata “Merlina”

Expulsada de su anterior escuela tras un incidente con pirañas en la piscina para vengar a su hermano Pericles, Merlina es enviada por sus padres, Homero y Morticia, a la academia donde ellos mismos estudiaron. Aunque al principio se muestra reacia, Merlina se ve envuelta en una serie de misterios sobrenaturales que afectan a la escuela y a la comunidad local. La trama la lleva a investigar una monstruosa ola de asesinatos, mientras intenta dominar sus recién descubiertos poderes psíquicos y resolver un misterio que involucra el pasado de sus propios padres, ocurrido 25 años atrás.

La serie, con la dirección de Tim Burton en varios episodios, mantiene la estética gótica y el humor negro característicos de la Familia Addams, pero con un enfoque en la vida adolescente y los desafíos de Merlina para encajar (o no) entre sus compañeros «marginados» y «excluidos».

Qué se sabe de la segunda temporada de “Merlina”

Más terror, menos romance: Jenna Ortega, quien también es productora en esta temporada, ha enfatizado que la serie se inclinará más hacia el horror gótico y dejará de lado los intereses románticos, algo que ella misma impulsó para mantener la autenticidad del personaje.

Mayor protagonismo de la Familia Addams: Según reveló Tim Burton, Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Homero (Luis Guzmán), los padres de Merlina, así como Pugsley, tendrán una mayor presencia en el campus de la Academia Nunca Más, profundizando en la dinámica familiar.

Nuevos personajes y cameos sorpresa: La expansión del universo narrativo incluirá la introducción de nuevos personajes interpretados por actores como Steve Buscemi, Billie Piper, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment y Heather Matarazzo. Además, se ha generado gran expectativa por la participación especial de Lady Gaga en un rol aún no revelado, y el regreso de Christopher Lloyd (quien interpretó al Tío Lucas en las películas clásicas de la Familia Addams) en un cameo.

Enfoque en nuevos misterios: La sinopsis de la segunda temporada indica que «Merlina deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante». Armada con su inteligencia y sarcasmo, se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural.

Locaciones: La producción de esta segunda temporada se trasladó a Irlanda, lo que le dio un nuevo aire a los escenarios góticos de la serie.