Ya está activa en Madryn la Red de Asociaciones Civiles



Presentaron en Puerto Madryn la Red Activa – Asociaciones Civiles, que tienen tiene como objetivo principal el desarrollo de estrategias de promoción, fortalecimiento y articulación entre dichas entidades.

El programa surge como consecuencia de un largo estudio de las situaciones de las organizaciones sociales, con la finalidad de fortalecer los servicios que brindan habitualmente en la comunidad. Así, se hará la conexión con las instituciones, cuyas acciones atraviesan los estamentos gubernamentales y sociales.

IGJ en Puerto Madryn

Durante el acto oficial de presentación, encabezado por el intendente Gustavo Sastre, el mismo expresó: “Hace mucho tiempo que venimos fortaleciendo el vínculo con las distintas asociaciones, por lo que celebramos el éxito de estas gestiones para contar con una dependencia de la Inspección General de Justicia en Puerto Madryn. En nuestra ciudad hay una gran cantidad de instituciones de estas características, por lo que agradecemos profundamente a cada una de las personas que hizo que esto sea posible”.

“Esto permitirá que las asociaciones civiles tengan un mayor ordenamiento administrativo, mejorar la gestión, fortalecimiento y articulación entre organizaciones de la sociedad civil de Puerto Madryn, fomentando que este tipo de entidades lleven adelante una gestión ordenada y eficaz”, agregó el Jefe Comunal.

En la conferencia de prensa, Sastre estuvo acompañado por el director general de Inspección General de Justicia de Chubut, Ernesto Julio D’Alessandro; la secretaria de Gobierno, Leila Zanette; el subsecretario de Gobierno, Enzo Terrera; el asesor jurídico en Asociaciones, Carlos Sanz, y demás autoridades.