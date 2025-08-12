Vecinos apedrearon a la Policía para evitar la detención de un delincuente en Trelew
Un violento episodio se registró en la tarde del lunes en el Barrio Los Pensamientos de Trelew, cuando un grupo de vecinos atacó a piedrazos a efectivos policiales para impedir la detención de un joven acusado de robar un televisor de una vivienda.
Todo comenzó cerca de las 19:38, cuando el Centro de Monitoreo alertó a la Subcomisaría del Barrio INTA sobre un robo en una casa ubicada en El Mirasol y Esquel. Mientras se dirigía un móvil policial, se informó que un sujeto vestido de oscuro corría por calle Gastre cargando un objeto.
Los uniformados lograron interceptarlo en la esquina de Esquel y El Mirasol, donde el sospechoso intentó escapar dejando caer el televisor que llevaba. A pocos metros fue reducido, pero en ese momento varios vecinos salieron en su defensa y comenzaron a arrojar piedras contra la policía.
Ante la agresión, y con el fin de resguardar su integridad y asegurar la detención, los efectivos solicitaron apoyo a otras dependencias, introdujeron al aprehendido en el móvil y se retiraron del lugar junto con el elemento sustraído.