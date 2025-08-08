UOM Puerto Madryn selló un convenio con Farmacias Patagónicas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Puerto Madryn firmó un convenio con la cadena Farmacias Patagónicas que permitirá a más de 2.700 afiliados en toda la provincia acceder a descuentos, atención las 24 horas y facilidades de compra en las 17 sucursales de la empresa.

Tras la firma, el secretario general de la UOM, Marcelo Arrivillaga, resaltó que el beneficio alcanza a toda la provincia: “Es para toda la provincia porque nosotros tenemos la obra social que es nacional, así que tenemos en otras localidades también. Para nosotros es un broche de oro para este convenio que se hizo, y obviamente estamos muy entusiasmados. Creo que es muy positivo para todos”.

Arrivillaga explicó que el convenio entra en vigencia de inmediato y que “ya van a estar todos los sistemas preparados para que cada uno pueda hacer uso de su necesidad y las compras que puedan llegar a hacer. En caso de que no se consuma un medicamento, también incluye la parte de perfumería y otros productos”.

El dirigente gremial subrayó que se trata de un acuerdo inédito para la organización y que “El resultado sabemos que va a ser totalmente exitoso. Es la primera vez que se hace un convenio por parte nuestra y de Farmacias Patagónicas con estas características”.

Además, señaló que la alianza tiene un sentido estratégico en el contexto económico actual puesto que “es una nueva forma de hacer gestión desde lo gremial. Hoy, con las paritarias pisadas que tenemos en todas las actividades, buscamos darle al afiliado también un retorno a su poder adquisitivo perdido. Esta es una de las instancias que encontramos como posible”.

Una cobertura provincial

Por su parte, el socio gerente de Farmacias Patagónicas, Sergio Amoroso, explicó que el vínculo surgió tras el contacto inicial con la mutual y la obra social de la UOM: “Eso nos abrió las puertas y nos motivó a ver qué podíamos hacer en conjunto. Esto lleva varios meses y la verdad que hay que agradecerles por confiar en Farmacias Patagónicas. Entendemos que les vamos a poder dar toda nuestra estructura de servicios y que no esté solamente centrado en una sola farmacia, porque eso limitaba el acceso para los afiliados”.

“En Puerto Madryn tenemos dos farmacias 24 horas, cinco sucursales con horario extendido de lunes a sábado y 17 en total en Chubut. La idea es que los afiliados tengan una cobertura provincial y aprovechen la estructura que podemos brindarles en cuanto a amplitud horaria, atención de todas las obras sociales, medicamentos, dermocosmética, cuidados de la salud y la belleza”, dijo Amoroso.

El empresario aprovechó para remarcar la filosofía de la cadena: “Queremos que nuestras farmacias sean centros de salud. Más allá de un descuento, buscamos qué servicio puedo darte que mejore tu calidad y tu experiencia de compra. Eso es lo que nos motiva, sobre todo en épocas de crisis”.

El convenio firmado este viernes, no tiene fecha de vencimiento y continuará vigente mientras ambas partes lo sostengan.