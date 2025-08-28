Un menor de 15 años fue detenido tras robar y chocar un vehículo

Un adolescente de 15 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves, luego de sustraer un automóvil Chevrolet Corsa y protagonizar un choque en inmediaciones de 25 de Mayo y Ducos.

Personal policial de la Seccional Primera fue alertado por el centro de monitoreo, tras registrarse una colisión vehicular.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un Chevrolet Corsa había impactado contra una Ford Transit, aunque sin provocar daños de consideración. Según precisaron, el vehículo presentaba los cables de encendido cortados, y el joven que lo conducía no tenía documentación.

A través del sistema, se constató que el automóvil había sido sustraído momentos antes en la zona de Huergo y España. El conductor, identificado como un adolescente de 15 años (P.W.X.), fue trasladado a la dependencia policial para ser entregado a sus progenitores.

En el procedimiento también se secuestró una pinza que el joven llevaba entre sus prendas, considerada elemento vinculado al ilícito. El denunciante formalizó la correspondiente denuncia penal en sede policial.