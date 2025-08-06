Un futbolista acusado de abuso sexual volverá a jugar en Villarreal



El mediocampista ghanés Thomas Partey, denunciado por tres mujeres en 2021 y 2022, obtuvo la libertad bajo fianza en el Reino Unido mientras el Villarreal español evalúa concretar su incorporación para la próxima temporada.

Partey obtuvo este martes la libertad condicional tras declarar ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por cinco cargos de violación y un cargo de agresión sexual.

Las denuncias fueron formuladas por tres mujeres en relación con hechos ocurridos entre 2021 y 2022 durante la etapa del jugador en Arsenal.

De todas maneras, el proceso continúa y Partey deberá presentarse ante el Tribunal de la Corona el próximo 2 de septiembre.

Entre las condiciones impuestas por la Justicia británica se destacan la prohibición de contactar a las denunciantes y la obligación de notificar a la policía sobre cualquier cambio de domicilio o viaje internacional.

La defensa del futbolista, representada por la abogada Jenny Wiltshire, negó los cargos y expresó que “están ante la oportunidad de limpiar finalmente su nombre”.

En medio de la investigación judicial, Villarreal monitorea la situación del jugador y analiza su fichaje. Según el diario Marca, existiría un acuerdo firmado entre las partes para que Partey se incorpore al “Submarino Amarillo” durante la próxima temporada.

No obstante, ante el avance del proceso legal, la institución española aún no ha decidido si continúa con las negociaciones o si las frena.

El ofrecimiento contemplaría un contrato por una temporada, supeditado a la evolución del caso y a una eventual sentencia condenatoria.