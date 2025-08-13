Trelew: elevan a juicio causa con robo de arma de fuego



Lo acusan de intentar robar en una tienda céntrica y apuntarle con un arma de fuego a un menor de edad.

La jueza María Tolomei elevó una cusa a juicio oral y público en la que una persona robó la recaudación de una tienda dedicada a la comercialización de ropa tras amenazar con un arma de fuego a un menor de 15 años.

En una audiencia realizada este miércoles 13 de agosto se llevó a cabo en la oficina judicial de Trelew una audiencia preliminar en la que está acusado Jonathan Ferreira del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego por un hecho ocurrido en noviembre de 2024.

La acusación

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal general Lucas Kolscth, el hecho ocurrió en Noviembre de 202 en el comercio “Modas Encuentro”, ubicado sobre calle España, a pocos metros de avenida Fontana, de Trelew. En esas circunstancias, Ferreira ingresó al local simulando ser un ocasional cliente, y cuando se ubicó frente al mostrador donde se encontraba la caja de recaudación, sorprendió al hijo de la dueña del local comercial –un menor de 15 años – a quien Ferreira increpó, apuntándolo con un arma de fuego y exigiéndole la entrega del dinero, para luego huir del lugar.

El fiscal además solicitó la continuidad la prisión preventiva que ya viene cumpliendo hasta la realización del juicio.

La jueza Tolomei resolvió declarar admisible la acusación pública presentada por el Ministerio Publico Fiscal y autorizó la apertura de juicio por el hecho de la acusación fiscal, encuadrado en la figura de robo agravado por uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada y además dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta la realización de la audiencia de debate.