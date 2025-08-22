PRIME VIDEO - SUSANA GIMÉNEZ

Susana Giménez vuelve a la TV


Prime Video anunció la fecha de estreno de la esperada segunda temporada de LOL: Last One Laughing Argentina, la competencia de comedia reconocida por su inigualable humor. Susana Giménez regresa como presentadora y estará acompañada por el actor y comediante Darío Lopilato como coanfitrión en esta nueva edición.
El reality reúne a un grupo de reconocidos comediantes y talentos emergentes que emplean diversos estilos de comedia, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, todos compitiendo para hacer reír a sus compañeros mientras mantienen la compostura. Los comediantes que participarán en la segunda temporada serán anunciados en los próximos días.
Esta serie, producida por Banijay México & U.S. Hispanic, que forma parte de Banijay Américas, es una adaptación del tremendamente popular Amazon Original japonés, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, producido y protagonizado por Hitoshi Matsumoto, quien invita a 10 comediantes a apostar dinero en una «batalla de risas a puerta cerrada», donde todo está permitido.
La temporada está compuesta por seis episodios y se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo, con los primeros tres episodios disponibles el 12 de septiembre, seguidos por los tres episodios finales el 19 de septiembre.

