Sorpresa en La Voz Argentina: quiénes son los cuatro cantantes que se suman al reality



La Voz Argentina avanza en su vibrante etapa de «las batallas», la cual culminará este domingo para dar paso a la próxima fase, los «Knockouts», que iniciarán el lunes.

En la próxima y decisiva etapa del reality de canto que conduce Nico Occhiato, los jurados eligen a dos miembros de sus equipos para enfrentarse en un duelo eliminatorio. A diferencia de las instancias anteriores, cada participante interpretará un tema individual.

Posteriormente, el coach de cada equipo tomará la difícil decisión de quién continúa en el certamen. Además, para añadir estrategia y drama a la competencia, cada coach tendrá la oportunidad de «robar» hasta dos participantes de otros equipos.

La otra novedad de los “Knockouts” es que es la incorporación de otros cuatro cantantes, que se suman a los jurados Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!.

Para potenciar la preparación de los concursantes y enriquecer las devoluciones, los jurados de La Voz Argentina contarán con el apoyo de destacados referentes de la música actual.

Por primera vez en la historia del programa, los co-coaches se unirán a los coaches en el escenario principal, participando activamente en el momento crucial de decidir quién avanza en la competencia.

De esta manera, los artistas que acompañarán a cada coach son el Chaqueño Palavecino, para potenciar al team Soledad; Zoe Gotusso, para ayudar al team Lali; Cazzu, para apuntalar al team Luck Ra; y Emmanuel Horvilleur, para sumarse al team Miranda!.

La incorporación de estas nuevas figuras promete elevar el nivel de la competencia y brindar una perspectiva fresca y diversa a los participantes y a la audiencia.