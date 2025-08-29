Servicoop entregó informes pedidos por Concejales de “Despierta Madryn”



En la sala de reuniones de Servicoop, se llevó adelante un encuentro, con Concejales del bloque “Despierta Madryn”, los cuales habían solicitado un pedido de informes sobre la actualidad administrativa y financiera de la Cooperativa, como también el cumplimiento de la Ordenanza N°14.237 sobre el pago del corriente a Cammesa. Por parte de Servicoop estuvieron presentes, el presidente Esteban Abel, la vicepresidenta Estella Soria, el Delegado Municipal César Monochio y los Consejeros Fernando Molina, Pablo Puy y Raquel López, en tanto que por el bloque “Despierta Madryn” asistieron Andrea Garachico, Gastón Cuis Taccari y Hernán Pereyra.

Al finalizar la reunión, Esteban Abel, Presidente de Servicoop destacó: “Este encuentro se realizó debido a un pedido de informes por parte de los concejales, sobre aspectos económicos y financieros de la Cooperativa y también por el compromiso de pagar el total del corriente a Cammesa. En primera instancia, desde el Consejo de Administración, creemos que este tipo de reuniones son claves para poder brindar información de primera mano y evitar trascendidos o malos entendidos. En este caso, fue con los Concejales de “Despierta Madryn”, pero las reuniones se replican con diversos actores de la sociedad, ya sea en nuestras oficinas o bien en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. Cuando asumimos, quisimos un Concejo de puertas abiertas y en base a ello, es que fomentamos a que todo aquel que tenga un tema o inquietud, se acerque a la Cooperativa, que serán bien recibidos”.

Respecto de los requerimientos de los Concejales, Abel profundizó: “Con la aprobación de la Ordenanza N°14.237 la Cooperativa pudo hacer frente al pago del corriente con la mayorista de energía y este mes pagamos de forma consecutiva la tercer factura, la cual ronda los 2.300 millones. Este punto, era otro de los compromisos de esta nueva gestión, la de poder sanear las cuentas de la Cooperativa y para ello trabajamos fuertemente no sólo en el pago del corriente, sino también en un estricto plan de eficiencia, lo cual nos permite estar al día con el resto de los proveedores y obligaciones de la Cooperativa”.

Por su parte, Estella Soria, vicepresidenta de Servicoop expresó: “Todos los días recibimos a dirigentes barriales, sociales, deportivos, como así también a representantes de cámaras empresarias o bien vecinos con reclamos puntuales y todos son atendidos por igual. Como bien decía el Presidente, somos un Concejo de puertas abiertas y creemos firmemente, que la manera correcta es mediante la apertura, para que la persona o dirigente pueda evacuar sus dudas y conocer de forma clara cuál es la realidad. Estamos convencidos que la única forma de llegar a buen puerto es con la participación de todos y a través de la construcción colectiva, por lo que celebramos la visita de los Concejales de “Despierta Madryn”.