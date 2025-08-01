San Juan será sede del Foro Nacional de Turismo

Del 4 y 5 de septiembre, en San Juan, se realizará el Foro Nacional de Turismo 2025, que reunirá a más de 500 participantes de todo el país, entre ellos autoridades, empresarios, académicos y especialistas del sector.

El anuncio oficial se realizó en la Casa de la Provincia de San Juan en Buenos Aires, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. Bajo el lema “Transformando destinos: innovación, tecnología y sostenibilidad para un turismo inteligente”, la edición 2025 del foro busca convertirse en un espacio clave para el debate y la articulación de políticas orientadas al desarrollo sostenible del sector.

Durante la presentación, Scioli subrayó la importancia del foro como una oportunidad para “reflexionar, compartir experiencias y organizarnos frente a los nuevos desafíos de la actividad”. También destacó decisiones recientes del gobierno nacional que impactan directamente en la actividad turística, como la política de cielos abiertos, medidas de desregulación y la eliminación de visas para turistas provenientes de países estratégicos como China y República Dominicana.

En tanto, el gobernador Orrego afirmó que la realización del foro en San Juan responde a una política de Estado que busca potenciar el turismo como motor de desarrollo, junto con sectores tradicionales como la minería, la agroindustria y las energías limpias. “San Juan no sólo tiene recursos y productos regionales, también tiene el compromiso de su gente para hacer sentir a cada visitante como en casa”, expresó.

El foro

El evento contará con la participación de los ministros de turismo de todas las provincias y se desarrollará en un entorno diseñado para el intercambio profesional. El programa incluirá conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres y espacios de vinculación que abordarán los principales ejes del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes: sostenibilidad, tecnología, innovación, gobernanza y financiamiento.

Organizado por el Consejo Federal de Turismo (CFT), junto con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y el Gobierno de San Juan, el foro cuenta también con el respaldo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Estuvieron presentes en el lanzamiento autoridades como el presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero; el presidente de FEHGRA, Fernando Desbots; y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández.