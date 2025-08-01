River va por el triunfo ante San Martín de Tucumán en los 16avos de final de Copa Argentina

Este sábado, River Plate se medirá frente a San Martín de Tucumán, con la ausencia de Maximiliano Salas por lesión, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina.

El partido, que comenzará a las 21:10 horas se podrá ver a través de TyC Sports y se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con el arbitraje de Facundo Tello.

«El Millo» se mide frente al «Santo» tucumano

El River Plate de Marcelo Gallardo, tuvo un comienzo arrollador en el Torneo Clausura, goleando 3-1 al último campeón del fútbol argentino, Platense, y 4-1 a Instituto de Córdoba y en condición de visitante.

Sin embargo, en la última fecha empató sin goles como local ante San Lorenzo y recibió la mala noticia de que el delantero Maximiliano Salas, quien se había convertido en uno de los pilares del equipo, sufrió un esguince de rodilla, por lo que estará ausente durante un par de semanas más.

El lugar de Salas sería ocupado por el colombiano Miguel Borja o por el también “cafetero” Juan Fernando Quintero, aunque aún no está definido cuál de los dos saldrá al campo de juego como titular.

En tanto, San Martín de Tucumán, que milita en la Primera Nacional, la segunda categoría del futbol argentino, es es dirigido por Mariano Campodónico y está tercero en la Zona A de su divisional, donde se encuentra a solo tres puntos del líder Atlanta.

El “Ciruja” llega a este partido en un muy flojo momento, ya que perdió en tres de sus últimas cinco presentaciones.

Cómo seguiría

El ganador de este cruce se enfrentará en los octavos de final de la Copa Argentina con Unión de Santa Fe.