Rendirán homenaje a la suboficial Marcela Tagarielo a un mes de su muerte

Sobre las 9 de la mañana de este sàbado, la Comisaría 4ª de Puerto Madryn será escenario de un emotivo acto en memoria de la suboficial mayor Marcela Tagarielo, al cumplirse un mes de su asesinato.

La ceremonia tendrá lugar en la dependencia policial ubicada en la intersección de las calles España y Marsullo (barrio Perón), y durante la misma se procederá a realizar un descubrimiento de una placa con su nombre, como símbolo de reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

Tagarielo perdió la vida el mes pasado durante un operativo en el que intervino para frustrar un robo en una vivienda. Según el parte oficial, ella y otros agentes fueron recibidos con disparos, resultando gravemente herida. Fue trasladada al hospital, donde finalmente falleció.

Por el crimen, se encuentra detenido Lucas Entraigas, sospechado de participar tanto en el robo como en el asesinato. La investigación continúa en curso.