Pullaro sobre el bloque Provincias Unidas: «Desde aquí va a surgir un Presidente»



El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que el próximo Presidente de la Nación surgirá del nuevo bloque Provincias Unidas, y aseguró que se presentarán como alternativa a La Libertad Avanza en las elecciones de 2027.

“No vamos a hacer un rejunte para una elección sino construir bases sólidas para poder marchar de manera ordenada al 2027 y presentarles a los argentinos una alternativa distinta”, sostuvo en declaraciones radiales, y sumó: “Desde aquí y de algunos más que se van a sumar va a surgir un Presidente”.

Pese a la buena sintonía con el presidente Javier Milei, Pullaro expresó además que el bloque que conforma junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Cruz, Claudio Vidal; y de Chubut, Ignacio Torres, no es “anti Milei” ni ideológico sino de gestión.

“Nos reunimos diferentes provincias con una mirada de defensa del interior productivo. En Santa Fe y en Córdoba somos el campo, la industria y los puertos, Jujuy representa la minería y las provincias del sur representan el petróleo”, definió, y sumó: “Representamos las divisas que entran al país, no queremos volver atrás, al populismo, que entendemos es una etapa acabada”.

En la misma línea, propuso: “Necesitamos mirar para adelante, para eso hay cuidar el equilibrio fiscal, pero hay que apostar al desarrollo y a la gestión pública que nos permita sacar a nuestras provincias adelante y darle una alternativa al país que hace años que no logra establecer un modelo que lo saque de este estancamiento”.

Asimismo, remarcó: “Cuando hablamos de grito federal hablamos de una historia de nuestro país. Nuestros ciudadanos han aportado muchísimo, pero lamentablemente estos recursos nunca llegan, se terminan quedando en una zona de la República Argentina y perjudica al conjunto de los argentinos”.

Por su parte, remarcó que el bloque acompañará “lo bueno” del Poder Ejecutivo al tiempo que protegerán el federalismo y la industria provincial. Además, anticipó que los legisladores que responden a las provincias nucleadas acompañarán el veto contra la restitución de la moratoria previsional, aunque marcó matices respecto a las leyes de aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad.

“Los legisladores tienen autonomía. Hay algunas cosas que deberíamos acompañar y otras que no”, vaticinó, y sumó: “Cuando hablamos de moratoria, hacerle un daño a la ANSES no es lo que la Argentina necesita, pero la recomposición de los jubilados y la ley de discapacidad hay muchos legisladores que van a acompañar”.

Por último, Pullaro ratificó que sus legisladores respaldarán las dos leyes que presentaron los gobernadores para redistribuir los ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles, y criticó la falta de inversiones al país.

“Las inversiones hasta el momento no han llegado, nos adherimos al RIGI y no ha llegado ninguna inversión a nuestra provincia y eso ha generado dificultades porque solo están concentrados en la macro y no en la protección de la industria y del campo que son los que nos están dando los dólares para cerrar nuestra balanza comercial», concluyó.

(Fuente: NA)