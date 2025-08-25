Puerto Madryn será sede del IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera

En el marco de los 40 años de la llegada de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a Chubut, el Departamento de Ingeniería Pesquera y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos (CIDAPAL) de la Facultad Regional Chubut convocan al sector productivo y a la comunidad científico-académica a participar del IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE 2025), que se realizará los días 27, 28 y 29 de agosto en Puerto Madryn.

El encuentro reunirá a referentes académicos, científicos, empresariales y gubernamentales para fortalecer la innovación en el sector pesquero-acuícola, difundir investigaciones y promover el intercambio de conocimientos. Además, será una oportunidad para visibilizar el aporte de la Ingeniería Pesquera al desarrollo económico, social y ambiental del país.

Entre sus objetivos, el congreso busca consolidar vínculos entre el ámbito académico y la industria, difundir avances científicos aplicados a las necesidades del sector, dar a conocer el alcance de la carrera de Ingeniería Pesquera y fomentar la generación de propuestas y documentos que impulsen un desarrollo sostenible.

En esta edición, el evento incorporará un valor diferencial: la certificación de “evento sostenible” otorgada por el programa “UTN Sustentable”, que reconoce el compromiso institucional con prácticas responsables en lo ambiental, social y económico.

Los ejes temáticos abarcarán recursos pesquero-acuícolas y su cadena de valor; economía pesquera, ambiente y desarrollo sustentable; educación, investigación, transferencia e innovación; y políticas públicas para el desarrollo del sector.

La agenda incluye charlas magistrales y técnicas, presentaciones orales y pósteres, mesas redondas, talleres, cursos precongreso, el Encuentro de Mujeres, las XI Jornadas de Ingeniería Pesquera y el II CONIPE Estudiantil, destinado a escuelas técnicas de nivel medio.

Entre las actividades más relevantes se encuentra la mesa redonda “La pesca en los medios”, que reunirá a periodistas y especialistas para debatir sobre cómo se comunica la actividad pesquera en el país, los desafíos que enfrenta la cobertura y la necesidad de mejorar la percepción social del sector. La cita será el miércoles 27 de agosto a las 14 horas, con la participación de Karina Cecuk (El Diario Web), Nelson Saldivia (Revista Puerto), Ariel González (Canal 12 Web) y Gustavo Seira (Phantom in the Air). La coordinación estará a cargo de Karina Fernández y Guillermo Nahum (Revista Puerto).

Los organizadores resaltaron el esfuerzo colectivo para concretar la iniciativa en un contexto económico complejo y agradecieron el apoyo del Consejo Federal Pesquero, la Fundación Williams y diversas empresas e instituciones del sector.

El CONIPE 2025 se realizará en la sede de la UTN Facultad Regional Chubut y contará con actividades abiertas a la comunidad, sin necesidad de inscripción previa para algunas de sus charlas técnicas y mesas de debate.