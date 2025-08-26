Observadores pesqueros se capacitan en el Conicet



Durante la semana del 4 al 8 de agosto, se llevó a cabo en el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS, CONICET-UNComa-INIDEP-Gobierno de Río Negro) un taller de capacitación denominado “Fortalecimiento del Programa de Observadores Pesqueros de la Provincia de Río Negro: Actualización e Implementación de Nuevos Protocolos de Muestreo a Bordo en la Pesquería Industrial y Artesanal”.

Este encuentro tuvo como objetivo crear un espacio de formación continua que permitiera actualizar y mejorar la recolección de datos en relación a las principales especies de interés: la merluza común (Merluccius hubbsi) y el langostino (Pleoticus muelleri), en las pesquerías de arrastre industrial y artesanal del Golfo San Matías. Además, se revisaron y actualizaron los protocolos relacionados con la fauna acompañante, incluyendo los condritios y la interacción de aves con las pesquerías.

El taller también abordó la actualización de protocolos específicos para el registro de invertebrados bivalvos capturados con rastra o recolectados mediante buceo, así como el muestreo de cangrejos para estudiar la presencia de microplásticos.

Se trataron temas como mamíferos marinos y tortugas, y se introdujo un nuevo protocolo para registrar agentes contaminantes y basura en el mar. Además, se planteó la mejora del Sistema de Registro de Datos del Programa de Observadores a Bordo del Golfo San Matías, que todavía está en fase de desarrollo.

Un total de ocho observadores asistieron con gran interés y compromiso a esta capacitación, cuatro de ellos son observadores pesqueros activos del Programa de la Provincia de Río Negro, y los restantes se embarcan en aguas nacionales.

El taller fue financiado por el Consejo Federal Pesquero (CFP) y contó con la participación de un equipo de coordinadores y capacitadores compuesto por los profesionales del CIMAS María Alejandra Romero, Matías Ocampo Reinaldo, Guillermo Martín Svendsen, Paula Zaidman, María Eugenia Orrego, Marina Coller, Matías Suárez y Florencia Fernández Chert, junto a Ximena González Pisani y Cristian Mariano del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET).

Este taller ha sido un paso importante hacia la mejora de la capacitación y la recolección de datos en el ámbito de la pesca en la región. (Fuente: CONICET)