Misas y peregrinación en el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo



El Día de San Cayetano se celebra este jueves en todo el país y se trata de uno de los santos más venerados de la tradición católica argentina, considerado el patrono del pan y del trabajo al que los fieles visitan cada año para pedir, pero también para agradecer.

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.