MISAS Y MOVILIZACIÓN - SAN CAYETANO

Misas y peregrinación en el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo


El Día de San Cayetano se celebra este jueves en todo el país y se trata de uno de los santos más venerados de la tradición católica argentina, considerado el patrono del pan y del trabajo al que los fieles visitan cada año para pedir, pero también para agradecer.

Como cada 7 de agosto, miles de fieles se movilizarán al santuario de San Cayetano en Liniers para pedir por pan y trabajo, en una jornada que, además de lo religioso, tendrá un fuerte componente de reclamo social con una marcha de la CGT y los movimientos sociales a Plaza de Mayo.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Karina cerró acuerdo con Macri

Imagen positiva de Milei en baja

El voto de Mac Karthy, expulsado del PJ

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres investigadores de Chubut se capacitarán en España

Milei posará con candidatos bonaerense de LLA en el inicio de campaña

Emplazan a comisiones para tratar emergencia en Ciencia, Tecnología e Innovación