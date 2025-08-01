Miquelarena aceptó la renuncia de Omar Rodríguez, ex fiscal anticorrupción

El Procurador General del Chubut, Jorge Miquelarena, formalizó la aceptación de la renuncia del fiscal Omar Rodríguez como jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE DAP). La resolución destaca el rol protagónico que tuvo Rodríguez en investigaciones de gran relevancia que marcaron un antes y un después en la historia judicial de la provincia.

En el documento oficial, Miquelarena subrayó que bajo su gestión la UFE DAP se consolidó como una estructura permanente destinada a fortalecer la persecución penal de los delitos de corrupción, destacando su “elevado estándar de eficiencia y profesionalismo”.

El procurador también reconoció que la función que desempeñó Rodríguez fue especialmente desgastante, dado que implicó investigar y llevar a juicio a funcionarios públicos que ejercen o ejercieron poder político. Según detalló, desde finales del año pasado el fiscal había manifestado su intención de regresar a tareas generales por motivos personales.

A partir de esta decisión, Rodríguez continuará su labor en la Fiscalía de Trelew, bajo la órbita de la jefatura de la doctora Silvia Pereira, aportando su experiencia y acompañando los casos que requieran asistencia.

Por otro lado, el procurador adelantó que ya se están realizando gestiones para que otro fiscal asuma la conducción de la UFE DAP, asegurando la continuidad del trabajo que logró posicionar al Ministerio Público Fiscal del Chubut como referencia nacional en investigaciones de corrupción.

Miquelarena cerró la resolución agradeciendo públicamente la tarea de Rodríguez y del equipo que lo acompañó en los últimos años, “cuyo compromiso colocó al Poder Judicial del Chubut a la vanguardia en la materia”.