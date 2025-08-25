CORPORACIÓN AMÉRICA - EQUILIBRIO FISCAL - JAVIER MILEI

Milei acusó a la oposición de promover «proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal»

El presidente Javier Milei destacó hoy el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien “le toca lidiar con los orcos del Congreso, que son destituyentes” cuyo único objetivo “es romper el programa económico”, durante la inauguración del nuevo edificio de Corporación América.

Junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el empresario, Eduardo Eurnekian, el mandatario afirmó que al Gobierno no le falta política, sino que “los de enfrente quieren romper todo, que es algo muy distinto. Lo que les importa es tener el poder, no les importan los argentinos de bien”.

El Presidente subrayó que los legisladores “están apostando para romper el país promoviendo proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal, aprobando cualquier tipo de barbaridades sin tener financiamiento”, y en este sentido remarcó la importancia de aunar esfuerzos, desde el sector público y el privado, “para que la única prioridad sea sacar el país adelante”.

En ese marco destacó el ejemplo de la compañía de Eurnekian para “convertir a nuestro país en un verdadero oasis de inversión, trabajo y crecimiento que redundará en un mayor bienestar para todos”, y ratificó: “Queremos una Argentina que le permita a cada individuo y a cada empresa llegar al máximo de su potencial.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

