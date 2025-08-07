MARCHA - SAN CAYETANO

Marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo


La marcha histórica, en conmemoración por el día de San Cayetano, comenzó hace unas horas y tiene como destino Plaza de Mayo. Bajo el lema «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo«, diversas organizaciones agrupadas en el ‘Frente por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos’ se congregarán a las 13hs frente a Casa Rosada.

Uno de los objetivos más relevantes de esta movilización es visibilizar el rechazo al plan económico llevado adelante por el Gobierno Nacional y “demostrar que la comunidad organizada es la única respuesta frente a un modelo que nos quiere solos y vencidos«, tal como sostuvo la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), una de las 100 organizaciones que conforman el Frente junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y diversos sindicatos de la CGT.

Por su parte, ATE indicó que el presidente Javier Milei “ya empezó a ser derrotado en el Congreso” y que, ahora debe suceder lo mismo “en las calles” y “en las urnas”. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, indicó que el Gobierno Nacional “está pasando su peor momento” y que este escenario es propicio para “acelerar” y mostrar el rechazo de los ciudadanos ante las políticas públicas, económicas y sociales que lleva adelante.

“Esta masiva movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general. Hay condiciones y sobran motivos. Los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y con la salud más deteriorada que a la del año anterior. El Gobierno sólo se ha dedicado a juntar dólares para pagarle al FMI. Esta gente nos conduce hacia una tragedia», manifestó.

Previo al encuentro final, se realizará una concentración en la intersección entre Diagonal Norte y Florida, donde todas las organizaciones confluirán para ir juntas hacia Plaza de Mayo.

