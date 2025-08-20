MAJO MARTINO - QUINIELA - SUEÑO

Majo Martino ganó la Quiniela


Majo Martino sorprendió a sus compañeros de «Sálvese Quien Pueda» al contar que había ganado la Quiniela gracias a un sueño revelador.
“El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije ‘tengo que jugarlo a la Quiniela’. Me fijo, y salió el número 247 y gané”, contó la panelista.
Majo llevó el cartón para mostrarle a Yanina Latorre que era cierto su relato. La periodista invirtió $2.000 y ganó $1.200.000.
“Hay que estar atento a las señales”, alertó Martino, muy feliz por haber escuchado a su intuición y hacerse acreedora del premio.

Tensión en Rawson: trabajadores de la Salud fueron reprimidos frente a la Secretaría

