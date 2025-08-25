NICOLAS MADURO

Maduro celebró el «éxito» de la primera jornada de alistamiento militar en Venezuela


El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la jornada de alistamiento militar voluntario fue un éxito en todo el país.
«Hoy sábado ha sido un éxito total el inicio de esta jornada de reorganización dinámica de todas las fuerzas populares, militares, policiales, del sistema defensivo», manifestó el mandatario en un mensaje difundido en la televisora estatal.
Maduro destacó el despliegue del pueblo en las principales plazas de la nación y las expresiones de patriotismo en medios y redes sociales para alistarse en la Milicia Bolivariana, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La convocatoria fue anunciada la semana pasada en medio de las agresiones promovidas desde Estados Unidos contra el país caribeño. El presidente Maduro invitó al alistamiento y a pasar a filas militares para la defensa de la soberanía.

