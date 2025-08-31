Luque denunció una “evidente apretada” tras su reunión con la CAMAD

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, denunció públicamente una “evidente apretada” por parte del oficialismo provincial, luego de mantener un encuentro con autoridades de la Cámara de Comercio de Puerto Madryn (CAMAD).

La polémica surgió luego de que la entidad emitiera un comunicado aclarando que la reunión con el dirigente justicialista se enmarcó en la agenda habitual de escuchar propuestas de distintos referentes políticos. Sin embargo, señalaron que “lamentablemente, el encuentro fue grabado sin el consentimiento de los presentes, y posteriormente se utilizó el material para un spot publicitario”.

En este marco, Luque respondió a través de sus redes sociales y apuntó directamente contra el oficialismo: “La CAMAD me pide una reunión y luego es evidentemente apretada para que no se visualice la crisis del sector productivo y comercial que hoy explota en toda la provincia. A esto nos referíamos cuando dijimos que el silencio aturde en Chubut por el miedo que hay. Pero pronto se va a terminar”.

El exintendente de Comodoro Rivadavia dejó en claro que su cuestionamiento no está dirigido a la entidad empresarial, sino a las presiones que, según afirmó, buscan acallar el debate sobre la situación económica y comercial de la provincia.