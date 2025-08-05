La tajante decisión de Luck Ra en La Voz Argentina que sorprendió a todos



Brandon Rivero y Federico Heinrich fueron eliminados juntos por Luck Ra en la etapa de “batallas” de La Voz Argentina tras una floja interpretación de «Usted», la popular canción que Diego Torres grabó con Vicentico en su MTV Unplugged de 2004.

Los participantes del Team Luck Ra habían demostrado un buen desempeño en sus ensayos frente a su coach y La Joaqui, mostrando entusiasmo con el tema asignado. «Tienen que enamorar a la gente por cómo son ustedes», les había pedido el artista cordobés, instándolos a conectar con la emoción de la canción.

Sin embargo, la presentación en vivo de Brandon y Federico estuvo muy lejos del nivel que mostraron en sus respectivas audiciones a ciegas. Las expresiones de los coaches durante la actuación ya adelantaban un resultado desfavorable.

Luck Ra, quien debía eliminar a dos participantes en algunas batalla por haber elegido a dos en otra; comenzó su devolución con una crítica contundente. «Es un tema lleno de sentimiento y eso es lo que tal vez faltó», señaló el cantante de cuarteto, marcando la desconexión emocional con la interpretación.

«La decisión es dejarlos libres a los dos, muchachos. Gracias por haber traído lo que trajeron. No quiero que esto sea para que se culpen, quiero que sea un empujón y una rampa para que la próxima suban más alto», comunicó Luck Ra, enfatizando que la eliminación no debía ser un motivo de desánimo.

Brandon y Federico comprendieron las reglas de La Voz Argentina. El participante de Viedma destacó que haber sido parte del programa «fue una locura». Antes de despedirse, Luck Ra se acercó para abrazar a ambos, mostrando apoyo pese a la difícil decisión.