La reunión en la Casa Blanca alumbra una cumbre tripartita: Putin-Trump-Zelenski



El canciller de Alemania, Friedrich Merz, afirmó que se espera que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúnan dentro de dos semanas.

El anuncio lo pronunció durante una conferencia de prensa tras asistir a una reunión multilateral en la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Zelenski y otros líderes europeos para abordar la crisis en Ucrania.

“Fue un buen encuentro. Debemos ejercer presión sobre Rusia”, escribió en la red social X donde luego explicó: “Debemos haber un alto el fuego antes de continuar con más conversaciones”.

Merz adivrtió que “no puede imaginar” otra ronda de reuniones sin un alto el fuego, subrayando que es una condición necesaria antes de iniciar conversaciones serias.

Sin embargo, Trump reiteró que un alto el fuego no es necesario para resolver la crisis.

“Se consideran por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es avanzar directamente hacia un Acuerdo de Paz que ponga fin al conflicto, y no un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene”, había dejado en claro su postura Trump el sábado en su red social Truth Social.

A posteriori, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a siete líderes europeos, con el objetivo de resolver la crisis en Ucrania.

Trump sostuvo primero una reunión bilateral con Zelenski y al responder preguntas de los periodistas junto con el líder ucraniano, afirmó que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, desea el fin de la guerra y que trabajará con Ucrania y todas las partes para garantizar la paz.

Trump afirmó que se están logrando avances en la resolución de la crisis ucraniana y que se brindarán las garantías de seguridad que Ucrania solicita.

Zelenski afirmó que apoya la idea de terminar la guerra por la vía diplomática y que está listo para una reunión trilateral, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Los líderes europeos —el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el presidente francés, Emmanuel Macron— asistieron a conversaciones multilaterales tras la reunión bilateral.

En un discurso ante los medios de comunicación, junto con otros líderes, Trump afirmó que Putin acordó aceptar garantías de seguridad para Ucrania y que Putin desea encontrar una solución.

Zelenski enfatizó que Ucrania estaría encantada de que Trump asistiera a una posible reunión trilateral con él y Putin.

El líder ucraniano afirmó que en la reunión trilateral se tratarían temas delicados, incluida la cuestión territorial.

Trump afirmó que dicha reunión trilateral debería celebrarse «lo antes posible».

Los líderes europeos apoyaron la idea de un alto el fuego, afirmando que se podrían lograr avances en las garantías de seguridad para Ucrania.

«No puedo imaginar que la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego», declaró Merz.

Macron planteó la idea de una reunión cuatrilateral que también involucre a la parte europea, afirmando: «Cuando hablamos de garantías de seguridad, hablamos de la seguridad de todo el continente europeo».

Trump interrumpió sus conversaciones con los líderes europeos para llamar a Putin, según informes de prensa.

«Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Tras dicha reunión, tendremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo mismo», escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Las reuniones del lunes tuvieron lugar después de que Trump y Putin se reunieran durante casi tres horas en el estado estadounidense de Alaska el viernes, donde no se llegó a ningún acuerdo en la reunión del viernes.

“Queremos ponerle fin a esta guerra por medios diplomáticos y esperemos que la paz dure”, expresó Zelenski a poco de comenzada la rueda de prensa.

A su turno, Trump afirmó que terminó con seis guerras y “esta no es la más fácil” para responder rápidamente por qué su esposa Melania le escribió al presidente Vladímir Putin, de quien opinó que “quiere terminar con esta guerra”.

“Ella quiere a los niños probablemente más que a mí. Le espanta que estén muriendo y eso la llevó a escribir”, comentó Trump de Melania.

Zelenski y las garantías de seguridad para Ucrania: “Se ultimarán en 10 días”

Tras conversar con el presidente estadounidense Donald Trump y líderes europeos en Washington, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski declaró, que las garantías de seguridad para Kiev podrían concretarse en los próximos diez días.

“Probablemente nuestros socios ‘desglosarán’ las garantías de seguridad, y surgirán cada vez más detalles”, declaró Zelenski en una rueda de prensa posterior a las reuniones en la Casa Blanca, añadiendo que se espera que los acuerdos detallados se documenten formalmente en un plazo de una semana a diez días.

“Es importante que Estados Unidos envíe una señal clara de que estará entre los países que ayudarán a coordinar y también participará en las garantías de seguridad para Ucrania”, afirmó.

Trump le dijo a Zelenski el lunes que Estados Unidos desempeñará un papel para garantizar la seguridad de Ucrania como parte de cualquier acuerdo para poner fin al conflicto con Rusia, sin proporcionar detalles.

Aseguró que Europa es la “primera línea de defensa”, pero “vamos a ayudarlos”, a la vez que añadió que parte de las garantías incluye un paquete de armas estadounidense.

“De hecho, existe un paquete con nuestras propuestas por valor de 90 mil millones de dólares estadounidenses”, expresó.

Kremlin: Putin y Trump respaldan la continuidad de las negociaciones directas Rusia-Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, expresaron su apoyo a la continuidad de las negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania durante una conversación telefónica, informó este martes el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

Ushakov indicó que la llamada fue iniciada por Trump tras sus reuniones en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos.

Añadió que Trump y Putin también discutieron la posibilidad de elevar el nivel de los representantes que participan en las conversaciones.

“Vladimir Putin y Donald Trump acordaron mantener un contacto estrecho entre sí sobre la cuestión ucraniana y otros temas urgentes de la agenda internacional y bilateral”, señaló Ushakov, quien calificó la llamada de “franca y constructiva”.