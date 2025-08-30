La Gimnasia Artística de Chubut ya tiene sus clasificadas al Nacional de los Juegos Evita

Se desarrolló en la ciudad de Rawson, la instancia provincial de los Juegos Evita para la disciplina de gimnasia artística en el Nivel 1.

Del evento, fueron parte 30 deportistas de categorías sub-14 y llegadas desde las ciudades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn, Rawson, Epuyén, Lago Puelo y Esquel.

El equipo Chubut ya está listo para los Evita

Quedó conformado el equipo que tendrá un total de 8 gimnastas en los niveles 1, 2 y 3, y representarán a la provincia en la instancia nacional de los Juegos Evita, a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata entre el 25 y 29 de octubre.

El certamen, tuvo lugar en el Gimnasio del Club Germinal, y quedando definidas como integrantes del equipo Chubut en el Nivel 1, las gimnastas Indiana Peralta (Rawson), Samantha Mendoza (Comodoro Rivadavia) y Emma Cloquel (Puerto Madryn).

Lograron medallas de plata las deportistas Alma Cabrera Curcio (Rawson), Kiara Fernández Dulce (Esquel) y Lucía De Gaudio (Madryn); mientras que se quedaron con preseas de bronce Guadalupe González (Rawson), Lola Espiro Bonetto y Violeta Montenegro (Esquel).

En el Nivel 2 las clasificadas son: Olivia Battaglia, Delfina Marín y Catalina Aciar de Puerto Madryn.

Por último, en Nivel 3 lograron el pase al Nacional Matilda Brunetti y Clara Giulianelli, también de la localidad del golfo.

Los técnicos a cargo del equipo serán: Gimena Delgado (Puerto Madryn), Abril Rayos (Comodoro Rivadavia) y Sojo Marisa (Rawson), junto al delegado Jesús Coradini.

Hay que destacar que en la instancia nacional, para el nivel inicial sólo habrá competencia en la disciplina suelo, mientras que para el resto, la actividad se extenderá en las cuatro ramas: suelo, viga, paralela y salto.