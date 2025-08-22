FITO PAEZ - JULIA MENGOLINI

Julia Mengolini desmintió estar en una relación con Fito Páez


Julia Mengolini explotó contra LAM y Pepe Ochoa por informar que ella y Fito Páez estarían en pareja mencionando su entrevista en Futurock como el primer indicio de su reconciliación. La conductora radial desmintió la información del panelista y dejó en claro cuál es su situación amorosa.
Durante Segurola y Habana (Futurock), la periodista utilizó su espacio para hacer su descargo contra LAM, acusándolos de no chequear información: «Mi teléfono lo tiene todo el mundo y nadie me escribió para preguntarme».
Y apuntó: «Pepe Ochoa forma parte de la operación para volverme loca o sos de los periodistas más chotos del espectáculo. Nadie me llamó, no me escribieron ni un mensaje”.
De esta forma, la comunicadora dejó en claro cuál es su situación con Federico Vázquez: «No me separé de Fede ni estamos en crisis. Estoy en un momento bárbaro con mi pareja, espectacular, en la plenitud».
Por último, desmintió cualquier tipo de relación con el músico: “No hay ningún tipo de acercamiento con Fito, la última vez que lo vi fue cuando vino acá a hacer la nota. No tomamos ni un café, nada”.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña
Etiquetas: bancos, dólar, Luis Caputo

Dólar planchado, banco enojado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Ignacio "Nacho" Torres, río mayo, victoria villarruel

Torres declaró Huésped de Honor a Victoria Villarruel en el aniversario de Río Mayo
Etiquetas: ANDis, Diego Spagnuolo, presuntas coimas

Allanaron al extitular de Discapacidad tras el escándalo de las coimas
Etiquetas: energías renovables, Río Negro

Río Negro amplía su perfil energético y apuesta a las energías renovables