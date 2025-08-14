Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre en el mundo: «Romper las iglesias»



La influencer Juli Poggio participó de una charla íntima con Mariano Iúdica para su ciclo de entrevistas en Infobae, titulada “Mi Cielo”, donde compartió su opinión sobre algunas cuestiones sociales. Su polémica respuesta se viralizó en redes sociales.

El conductor, imitando la entrada al cielo, le preguntó a la modelo qué preguntas se hizo durante su vida sobre las cuales le gustaría saber la respuesta. Fue allí cuando ella explicó que le gustaría entender por qué hay tanta división entre las personas pobres y las personas ricas.

“A mí me llama mucho la atención la pobreza y la desigualdad, cómo el Vaticano está lleno de oro y de dinero y la gente va a rezar ahí por los pobres y hay tanta gente pobre y no se puede repartir todo ese dinero, romper las iglesias y que se termine el hambre mundial, eso me llama mucho la atención”, se cuestionó.

“¿Cómo hay tanta gente tan rica y tanta gente tan pobre?”, quiso saber la influencer. Y siguió: “Es algo que no tiene mucha explicación. Debería de haber alguna forma de poder equiparar todo eso”, opinó.