Juana Repetto sorprendió al anunciar que está esperando su tercer bebé
Juana Repetto sorprendió a todos al anunciar “una bomba” en su cuenta de Instagram: está embarazada y será madre por tercera vez. El anuncio transcurre a cinco meses de que haya hecho pública su separación de Sebastián Graviotto, padre de sus dos hijos Toribio y Belisario.
“Escuchen, les acabo de tirar una bomba en Instagram que no se esperan para nada”, adelantó en sus Stories.
La influencer ironizó con su situación y publicó un reel que constaba en dos partes; la primera indicaba “otras mujeres recientemente separadas”, mostrando a un grupo de chicas bailando.
La segunda parte era ella haciéndose un análisis de sangre para luego revelar una foto de dos test de embarazo que daban positivo. “Yo recientemente separada”, se tomó con humor su reciente embarazo.
La hija de Nicolás Repetto confirmó su separación de Sebastián Graviotto el pasado mes de abril, manifestando que tuvieron varias idas y vueltas hasta que, decidieron ponerle fin a su relación porque se tornó “insostenible”.