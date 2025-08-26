Javier Milei visita el Regimiento de Patricios en medio de la polémica por la filtración de los audios



El presidente Javier Milei visita esta tarde el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en una semana marcada por el impacto de las filtraciones de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo, quien confesó supuestos pedidos de coimas a pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario tiene previsto recorrer la unidad militar más antigua del país, ubicada en Avenida Intendente Bullrich, esta tarde, a las 16, en compañía del ministro de Defensa y candidato a diputado por Mendoza, Luis Petri.

De esta forma, el libertario continuará con las actividades en agenda alejado de la tensión que atraviesa al Poder Ejecutivo con la viralización de los audios que parecen apuntar contra la menor de los Milei y su ladero, el armador Eduardo “Lule” Menem.

Luego de una semana de hermetismo, Karina Milei ordenó por romper el silencio del Gobierno al designar al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo “Lule” como interlocutores designados para expresarse sobre el tema.

Bajo ese mandato, el primero se dedicó a brindar algunas entrevistas mientras el segundo reactivó su vieja cuenta de X, que data de 2012, para hacer público un extenso comunicado en el que atribuyó las denuncias de pedido de coimas en las prestaciones de discapacidad en su contra a una “burda operación política del kirchnerismo».

Pese a la intención de contestar las acusaciones de la oposición, en Balcarce 50 acordaron que ni el Presidente ni la secretaria general de la Presidencia se expidieran sobre el tema, como contó la agencia Noticias Argentinas. «Ni el Presidente ni Karina van a decir nada del tema porque no tienen nada que ver”, sintetizó una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Casi ajeno al conflicto, el mandatario visitará esta tarde la unidad militar en un contacto íntimo con el cuerpo miliciano sin motivo aparente, y se mostrará en ejercicio de gestión.

El pasado lunes, encabezó un acto de campaña en el Teatro San Carlos de la ciudad de Junín, que ofició de presentación formal de los candidatos nacionales de La Libertad Avanza por la provincia. Allí, escoltado por su hermana, el jefe de Estado evitó hacer mención del tema, aunque reafirmó su confianza al abrazar a “El Jefe” al cierre del evento.

Más temprano, se mostró en la inauguración de un edificio correspondiente a la Corporación América, ubicado en Libertador y Vergara, en la localidad de Vicente López.