Irán y Egipto instan a los Estados musulmanes a tomar medidas para detener el genocidio en Gaza



El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, pidieron a los Estados musulmanes que tomen medidas eficaces para detener el genocidio y garantizar la entrega inmediata de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Formularon el llamamiento durante una conversación telefónica el jueves por la noche cuando intercambiaron opiniones sobre la grave crisis humanitaria en el enclave palestino de la Franja de Gaza y los aviones agresivos de Israel para intensificar su ofensiva y ocuparla completamente, según un comunicado publicado este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Casi dos años después del conflicto palestino-israelí, Gaza se está desmoronando bajo el peso del hambre y el asedio.

Al menos 61.258 personas murieron y otras 152.045 resultaron heridas desde octubre de 2023, según las autoridades sanitarias con sede en Gaza.

Sin embargo, las conversaciones de alto el fuego se detuvieron, con Israel aprobando un plan para conquistar Ciudad de Gaza.

Durante su conversación telefónica, la segunda de esta semana, ambos ministros también revisaron la situación en el Líbano, destacando la necesidad de mantener un ambiente de confianza y concordia interna entre los diferentes partidos políticos del Estado árabe y abstenerse de acciones que puedan conducir a tensiones internas.

Describieron como necesaria la retirada completa de Israel de las regiones ocupadas en el sur del Líbano y el cese de los ataques israelíes, según el comunicado.

Un pedido desde la ONU

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró este viernes que el plan del gobierno israelí para tomar el control militar completo de la Franja de Gaza ocupada “debe detenerse de inmediato”.

“Esto contradice la decisión de la Corte Internacional de Justicia de que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, la consecución de la solución acordada de dos Estados y el derecho de los palestinos a la autodeterminación”, declaró Turk en un comunicado.

Advirtió que esta nueva escalada “resultará en más desplazamientos forzados masivos, más muertes, más sufrimiento insoportable, destrucción sin sentido y crímenes atroces”.

En lugar de intensificar esta guerra, el gobierno israelí debería concentrar todos sus esfuerzos en salvar las vidas de los civiles de Gaza permitiendo el flujo pleno y sin restricciones de la ayuda humanitaria, enfatizó Turk.

Además, los rehenes deben ser liberados de forma inmediata e incondicional por los grupos armados palestinos, y los palestinos detenidos arbitrariamente por Israel también deben ser liberados de forma inmediata e incondicional, añadió.

El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan para tomar el control de la ciudad de Gaza, según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado el viernes.