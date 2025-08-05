Intentó llevarse alimentos sin pagar y fue demorado en supermercado de Trelew

Un hombre fue demorado este lunes por la noche en un supermercado de la ciudad de Trelew, luego de ser sorprendido intentando sustraer diversos productos sin abonarlos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 horas en la sucursal de La Anónima ubicada sobre la Avenida Yrigoyen, donde personal de seguridad privada interceptó al individuo en actitud sospechosa. Según informaron fuentes policiales, el sujeto intentó salir del comercio llevando consigo dos paquetes de salchichas, un paquete de chocolate Milka, un trozo de bife angosto, una cinta de PVC y un chocolate con almendras.

El valor total de los elementos sustraídos ascendía a 60.086,80 pesos. Tras ser demorado por el personal de seguridad, el hombre fue trasladado a la Comisaría Cuarta por efectivos de la Policía del Chubut para continuar con las actuaciones correspondientes.