Incumplió una prohibición de acercamiento y quedará preso un mes

La jueza de garantías Eve Ponce abrió la investigación por otros dos hechos de desobediencia en los que se sospecha cometió M. V. El imputado, tenía una prohibición de acercamiento contra su ex pareja V.H. El imputado fue detenido por la Policía el sábado pasado en Rawson y la magistrada dispuso un mes de prisión preventiva.

“Hay reiterancia delictiva, un círculo de violencia, una actitud desafiante y hostigamiento permanente contra su ex mujer que lo lleva a desobedecer las órdenes que le impone la Justicia”, indicó la jueza de garantías al adoptar su resolución.

Los hechos están relacionados con sucesivos hechos de intentos para acercarse a la mujer, se quitó o dejó inhabilitada la tobillera electrónica que tenía colocada y por lo cual fue detenido el fin de semana pasado por la Policía de Rawson. Estas nuevas causas de desobediencia, se suma a otro hecho de violencia de género que investiga la jueza Karina Breckle. Esta causa original lo obligaba a evitar cualquier tipo de acercamiento a la mujer, ya sea físicamente o por cualquier medio electrónico.

En una de las oportunidades, violó el domicilio en el que se encontraba la mujer y le llevó el celular para luego darse a la fuga. En otra oportunidad, tenía apagada la tobillera electrónica, circunstancia que fue advertida por el Centro de Monitoreo. Entre insultos y amenazas, además le exigió a la mujer que levante anteriores denuncias en su contra. Para los representantes de la Fiscalía de Rawson, la actitud violenta y el acoso de Vargas en contra de su ex pareja, evidencia se va acrecentando. Por ello, además de los riesgos de posibles entorpecimientos de la investigación, también solicitaron un mes de prisión efectiva.

Además del delito de desobediencia (afectada la administración pública), se le suma la apertura de investigación por los presuntos delitos de violación de domicilio y hurto.

La fiscalía de Rawson estuvo representada por la procuradora de fiscalía Janet Davies. El defensor oficial Pablo Sánchez cuestionó la posibilidad de prisión efectiva en contra de M V, y que la prisión preventiva bien puede ser reemplazada por el arresto domiciliario en la casa de los padres de los imputados.

