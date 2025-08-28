Incautaron más de 120 prendas de animales en extinción en Villa Crespo: Cristina Kirchner fue clienta



Más de 120 prendas de animales en extinción, valuadas en una suma millonaria, fueron incautadas en un local del barrio porteño de Villa Crespo y tras el conocimiento del caso trascendió que la ex presidenta Cristina Kirchner había sido clienta durante al menos cinco años, entre 2003 y 2008.

La Policía de la Ciudad secuestró un importante lote de más de 120 prendas confeccionadas con pieles de animales silvestres protegidos por leyes ambientales, algunos de ellos en peligro de extinción, valuado en más de $335 millones, tras un allanamiento en un local y una vivienda en Villa Crespo.

Conforme al parte al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento, que fue solicitado por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) y autorizado por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N°23, permitió la notificación de Hunor Gombos, de 85 años, por ejercicio ilegal de una actividad y por tenencia ilegal de subproductos de fauna silvestre.

Durante la inspección realizada en la calle Serrano al 800, efectivos de la División Investigaciones Especiales y de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad hallaron un tapado de yaguareté —especie en peligro de extinción y declarada Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463—, 25 de boas y también diversas prendas de zorro, nutria y visón, además de cueros, colas y mantas confeccionadas con partes de fauna silvestre.

En el lugar también se encontraron un tapado de ñandú, un asta de ciervo colorado y un tapado de zorro blanco, entre otros elementos, todos provenientes de especies protegidas.

De esta manera, los efectivos lograron secuestrar un total de 122 piezas entre prendas y cueros, valuadas en $335 millones.

Respecto al lugar, fue clausurado de inmediato por la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC), mientras que la investigación permitió dar con el comercio a partir de un ciberpatrullaje.

El mismo logró detectar videos publicados en redes sociales donde el imputado promocionaba la venta de prendas confeccionadas con subproductos de fauna silvestre.

La ex presidenta clienta del negocio

En el 2008, época en la que Cristina Kirchner cumplía su primer mandato como presidenta, se conoció que era una de las clientas del conocido local, el cual fue allanado en las últimas horas.

Esta información surge de una nota que realizó el medio El Cronista en aquel año donde el dueño del lugar contó que la presidenta era una de las clientas que no se resistía a los “precios accesibles” en ese entonces.

“La presidenta Kirchner no viene personalmente, claro. Pero le enviamos las prendas a la residencia de Olivos y también a la Casa de Gobierno. Es clienta desde 2003, cuando su marido asumió como presidente, y tiene unas diez camperas nuestras”, expresó Gombos.