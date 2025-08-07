CAMIONERO - DAÑO AGRAVADO - MADRYN

Imputaron a un camionero por dañar conos viales en Arroyo Verde

Un camionero fue imputado este jueves por la Fiscalía de Puerto Madryn por presunto daño agravado, luego de circular a alta velocidad por el área de pesaje en el kilómetro 1317 de la Ruta Nacional N°3, en el límite entre Chubut y Río Negro, y destruir dos conos viales reflectivos.

El hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana, cuando personal policial destacado en el puesto de control de Arroyo Verde fue advertido por personal de Vialidad Nacional de que un camión Mercedes Benz transitaba sin detenerse por la zona conocida como “la balanza”, utilizada para el pesaje y control de dimensiones de transporte de carga.

Tras ser demorado en el puesto de control, el conductor —identificado como R.J.C., de 48 años— fue notificado de la causa en su contra. Según consta en el parte oficial, se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho donde se constataron los conos destruidos completamente desde su base.

La fiscal de turno, Dra. Cecilia Pistara, dispuso la imputación del conductor en averiguación del delito de daño agravado, aunque no se dictaron medidas de detención, por lo que recuperó su libertad ambulatoria tras ser notificado de sus derechos.

