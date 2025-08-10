Habrá seis juicios por jurados durante el segundo semestre en Comodoro Rivadavia



La Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia se encuentra organizando al menos seis juicios por jurados para la segunda mitad del año 2025, e incluso ese número podría ampliarse en las próximas semanas.

La mayoría de los debates ya tienen fecha fijada. El lunes 11 de agosto se iniciará con la integración como juez penal Jorge Odorisio, una audiencia de selección de jurados (Voir Dire) y de constituirse el mismo, las audiencias de debate se realizarán los días miércoles 13 y jueves 14 de agosto en la sala de audiencias de la Oficina Judicial.

A fines de agosto está programada la audiencia de selección de jurados y el debate en una causa en la cual actuará como juez técnico el Dr. Mariano Nicosia; en tanto que la jueza penal Raquel Tassello tendrá a su cargo la dirección de un juicio por jurados que se realizará a mediados de septiembre en la misma circunscripción.

El día 6 de octubre está fijado el Voir Dire para elegir jurados populares y la jueza que dirigirá las audiencias –tanto el Voir Dire como el juicio- será la Dra. Daniela Arcuri.

Finalmente, se está trabajando en la organización de otros dos juicios más para los meses de octubre y noviembre, con la intervención de los jueces Tedesco y Nicosia; pero no se descarta un séptimo juicio por jurados a realizarse en el mes de diciembre.